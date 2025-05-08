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«МЮ» — «Атлетик»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальный матч Лиги Европы

«МЮ» — «Атлетик»: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальный матч Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Атлетик».

Ставка: победа «Атлетика» за 3.35.

«В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Атлетика» Бильбао. В первом матче манкунианцы победили со счётом 3:0, и это было очень неожиданно, учитывая, что «Манчестер» ужасно играет в чемпионате Англии.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом «Атлетик» — очень крепкая, тренерская команда, которая дома обычно играет хорошо. Во-вторых, конечно, им хотелось бы сыграть в домашнем финале. Я думаю, что попытки пройти в финал они не оставят даже после такого поражения. Мне кажется, в Бильбао просто был несчастный случай — так неудачно сложилась игра, где было удаление в первом тайме.

Мне кажется, что и по состоянию на данный момент, и по игре «Атлетик» гораздо сильнее, чем «МЮ». Они попытаются отыграть даже вот такой неприятный счёт в ответном матче. Сложно сказать, удастся ли отыграть три мяча, но я думаю, что они должны одержать победу.

Первый мой прогноз — чистая победа «Атлетика Бильбао» в матче. Второй мой прогноз — «Атлетик» забьёт больше 1.5 гола. И третий мой прогноз — тотал матча больше 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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