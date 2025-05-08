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«МЮ» — «Атлетик»: прогноз Дениса Алхазова на игру Лиги Европы 8 мая

«МЮ» — «Атлетик»: прогноз Дениса Алхазова на игру Лиги Европы 8 мая
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Атлетик».

Ставка: гол до 15-й минуты за 2.90.

«Каким бы плюшевым нам ни казался «МЮ», в Лиге Европы он своего не упустит. В финале уступить «Тоттенхэму» — это да, такое возможно. Но до финала ещё надо дожить.

Баскам нужно отыгрывать три мяча, чтобы дотронуться до мечты — домашнего финала. Они вошли во вкус, взяли Кубок Короля в прошлом сезоне и теперь чувствуют запах трофеев. В испанской прессе уже пошли нотки шапкозакидательства.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но с другой стороны, без Дани Вивиана, их главного защитника, без Ойана Сансета, главного бомбардира и, по сути, мозга атак «Атлетика», что им светит? Да, гнев, эмоции, чувство несправедливости после первой игры и претензии к судейству. И я уверен, что «Атлетик» покажет бой на «Олд Траффорд».

Но «МЮ» дал отдохнуть Бруну Фернандешу, выйдет оптимальным составом, потому что Лига Европы — ключевой турнир для команды. Хоть этот сезон и называют худшим за всю историю «МЮ», но в Лигу чемпионов надо пробиваться, а самый реальный путь — это Лига Европы. Надо спокойно, без нервов, без надрыва пройти «Атлетик», желательно — малой кровью.

Я предлагаю вот такую ставку. За счёт того, что обе команды будут заряжены с самого начала, нас ждёт резвый старт. «Атлетик», конечно, поверит в возможный реванш, хотя бы минут на 20-30. То есть в камбэк, в подвиг, в чудо. И выложится с первых минут по полной. Пресса уже накачала, сами себя настроили.

Поэтому такая ставка: гол в первые 15 минут. Коэффициент 2.90. Может забить и «МЮ», если поймает «Атлетик» на излишней смелости. Это может быть и «Атлетик», если разгонится и продавит своей скоростью», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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