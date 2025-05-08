«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы в Норвегии

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.80.

«Первая игра была яркой и завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом, который даёт некоторые надежды и норвежцам с ответным мячом. Тем более что дома эта команда играет совсем по-другому. Понятно, что это заполярье: и специфика, и поле, и обстановка. Я думаю, что это может потревожить «Тоттенхэм» достаточно серьёзно. Опять же, забитый гол дает многие основания на то, что результат будет хорошим.

Тем более что «Будё» у себя дома играет достаточно круто, мы помним победу 2:0 над «Лацио». И сейчас у них шестиматчевая домашняя серия без поражений с большим количеством забитых мячей.

У «Тоттенхэма» класса достаточно, однако есть небольшие потери. Пока не очень понятно, сможет ли играть Сон: он восстанавливается и уже начал тренироваться. Но выйдет ли он на эту игру – пока непонятно. Джеймс Мэддисон, скорее всего, пропустит матч, и Соланке снова будет в старте. Но Мэддисон – человек, которое многое придумывает «Тоттенхэму».

Я думаю, что здесь будет довольно яркая игра. И с точки зрения забитых мячей есть шансы. Поэтому обе забьют и тотал больше 2.5 на эту встречу», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».