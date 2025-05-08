«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: прогноз Тимура Журавеля на игру 1/2 финала Лиги Европы

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм».

Ставка: проход «Будё-Глимт» за 7.20.

«Давайте вместе спрогнозируем, кто выйдет в финал Лиги Европы от пары «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм». В первом матче норвежцы забили гол на выезде и проиграли 1:3. Но, надо сказать, если вспоминать саму игру, то в целом «Тоттенхэм» имел заметное преимущество, и не выглядит здесь реальным сценарий, в котором «Будё-Глимт» сможет что-то серьёзное противопоставить. Это — с одной стороны.

С другой — вы же помните, что «Будё-Глимт» устраивал у себя на поле, например, «Лацио». Конечно, «Лацио», может быть, и не топ-клуб прямо сейчас в Европе, но всё же это серьёзная команда. Ну и «Тоттенхэм» тоже не сказать чтобы сейчас в топе. Тогда «Будё-Глимт» повёл 2:0 и мог выигрывать крупнее. Просто валтузили римлян. Не стоит забывать про особенные условия, к которым соперникам нужно адаптироваться: искусственное покрытие, специфическая атмосфера стадиона. На этом стадионе, я почти уверен, будет преимущество над «Тоттенхэмом». Предлагаю одну ставку реальную, а другую — фантастическую, которая вряд ли доедет, но за неё приятно поболеть.

Итак, реальная ставка — «Будё-Глимт» забьёт первым. Мне кажется, что яркое, темпераментное начало позволит хозяевам выйти вперёд и они именно на это будут делать ставку. Пока «Тоттенхэм» будет привыкать к газону, всё-таки для английских команд искусственное поле — история непривычная. Думаю, именно здесь и кроется тот самый подвох, который может сыграть на руку норвежцам.

Вторая, фантастическая ставка. Проход «Будё-Глимта» в финал. Был же уже случай с «Лацио», когда тот же самый счёт в пользу норвежцев отправил бы нас в овертайм. И если искать чудо в этих еврокубковых полуфиналах, то оно, наверное, может быть именно в этой паре.

Умом, честно говоря, я в это не очень верю. Но если вдруг у них всё пойдет по плану, если это будет их день, если они смогут навязать свою игру и забить — почему бы и нет?» — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».