«Будё-Глимт» — «Тоттенхэм»: прогноз Семёна Зигаева на полуфинал Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Тоттенхэм».

Ставка: индивидуальный тотал «Будё-Глимт» больше 1.5 за 2.06.

«Первый полуфинальный матч Лиги Европы между «Будё-Глимт» и «Тоттенхэмом» состоялся неделю назад в столице Великобритании. На своем стадионе англичане выглядели мощно и счёт открыли уже на первой минуте, отличился Бреннан Джонсон. Второй мяч в ворота норвежской команды забил Джеймс Мэддисон, так и ушли на перерыв 2:0 в пользу «Тоттенхэма». А когда Соланке на 61-й минуте реализовал пенальти, показалось, что англичане могут забивать ещё и ещё. Но, к чести «Будё-Глимт», они смогли собраться и даже забили, что в корне меняет дело, ведь 1:3 отыграть сложно, но не выглядит чем-то невозможным.

В выходные «Тоттенхэм» в чемпионате Англии играл в дерби против «Вест Хэма», но в АПЛ перед обеими командами задача не стоит, сыграли 1:1 и остались на 16-м и 17-м местах, что сильно печалит болельщиков. Если английское первенство подходит к концу, то чемпионат Норвегии стартовал лишь в конце марта и «Будё-Глимт» между двумя полуфиналами не играл, сосредоточившись на ответной игре против англичан.

Единственный забитый мяч в Лондоне дарит надежду «Будё-Глимт», хотя и призрачную. «Тоттенхэм» едет в Норвегию, имея неплохой задел, но если хозяева забьют первыми, то нас может ждать весьма нервный матч. Норвежцам отступать некуда, поэтому они попробуют играть в атаку, да и дома они в рамках Лиги Европы лишь раз за весь сезон забили меньше двух, потому наш вариант очевиден: индивидуальный тотал «Будё-Глимт» больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».