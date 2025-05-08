«Челси» — «Юргорден»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев сделал прогноз на матч Лиги конференций «Челси» — «Юргорден».

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 2.5 за 1.65.

«Первый полуфинальный матч Лиги конференций между «Челси» и «Юргорденом» состоялся неделю назад в Швеции. Конечно, англичане приехали в ранге явного фаворита, но дома хозяева должны были дать бой. На деле вышло иначе, уже в первом тайме «Челси» отличился дважды, счёт открыл Джейдон Санчо, а перед перерывом Нони Мадуэке удвоил преимущество гостей. Второй тайм для шведов вышел чуть лучше, но не его начало. К 65-й минуте Николас Джексон оформил дубль и довёл счёт до 4:0 в пользу англичан. Всё, на что хватило «Юргорден», так это на единственный гол, который вряд ли дарит им какие-то серьёзные надежды в ответном матче.

В выходные «Юргорден» играл в рамках чемпионата Швеции с лидером. Наверное, отобрать очки у АИКа — неплохо, но ничья 1:1 многое команде Хонкаваары не даёт, после шести матчей она идёт лишь на 11-й строчке. «Челси» в АПЛ принимал новоиспечённого чемпиона — «Ливерпуль» — и против немотивированного соперника добился победы 3:1, что позволяет лондонской команде за три тура до конца иметь неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Вопрос о том, кто же из этой пары выйдет в финал, на повестке уже не стоит. После выездной разгромной победы в Швеции дома «Челси» вряд ли стоит волноваться за успех. «Юргорден» и так, выйдя в полуфинал, добился многого и теперь скорее может просто громко хлопнуть дверью. Англичане же за попытки играть в атаку шведов могут и наказать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».