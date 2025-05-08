«Фиорентина» — «Бетис»: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги конференций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Бетис».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Фиорентина» — «Бетис», ответный полуфинал Лиги конференций. Первый матч завершился победой «Бетиса» в один мяч, 2:1. Первый матч, честно говоря, получился не таким зрелищным, каким я ожидал. Но, в общем, голы забили обе команды, в сумме три. Красивый гол забил Антони. «Фиорентина» в конце один мяч отыграла.

В общем, у «Бетиса» преимущество в один гол, но в этой паре изначально, и по-прежнему, и сейчас я не вижу фаворита, честно говоря. Я думаю, что «Фиорентина» в состоянии отыграть отставание в один мяч.

«Бетис» в первом матче немножко удивил тактически. Даже получив преимущество в счёте, клуб отдал мяч «Фиорентине». «Фиалки» владели мячом больше. Вообще, «Бетис» строит свою игру, как правило, через владение, и это, в общем, стиль Пеллегрини. Но были отрезки во втором тайме, когда «Бетис» просто даже 40 с лишним процентов времени владел мячом. Вот так его команда стала даже играть по счёту, сделала ставку на переходные фазы. И, в общем, это себя оправдало, хотя в концовке один мяч пропустили.

«Фиорентина», я думаю, дома сыграет смелее, агрессивнее, будет прессинговать. Палладино вообще делает ставку на персональный прессинг, как правило. Может быть, «Фиорентину» вот это отставание в один мяч вынудит сыграть агрессивнее, чем на выезде. И, может быть, агрессивный стиль клуба откроет игру в обе стороны.

Я, честно говоря, учитывая силу двух команд в атаке и наличие креативных игроков в полузащите, просто возьму ставку «обе забьют» за 1.74.Мне кажется, здесь тоже, как и в первом матче, стоит ждать голов от обеих команд», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».