«Вашингтон» — «Каролина»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.80.

«В первом матче серии «Каролина» вырвала победу только в овертайме. «Харрикейнз» в своём привычном стиле перебросали соперника более чем в два раза. Несмотря на то что счёт открыли «Кэпиталз» — Протас забросил свою первую шайбу в карьере в матчах плей-офф, — на протяжении всей игры доминировали гости.

Однако это вовсе не значит, что серия уже предрешена. Такой стиль игры — с высоким темпом, постоянным давлением и активным прессингом — характерен для команды Рода Бриндамора, но в каждом плей-офф наступает момент, когда он перестаёт приносить результат. А вот «Вашингтон» — команда, способная меняться по ходу серии. У них есть опыт, терпение и тренер, который умеет находить нужные решения. Спенсер Карбери отлично взаимодействует с игроками, и это уже даёт результат.

«Каролина» играет в энергозатратный хоккей, и удерживать такой темп на протяжении нескольких матчей подряд крайне сложно. Во второй встрече «Ураганы», скорее всего, будут чуть менее активны. А «Кэпиталз» играют дома и обязаны использовать это преимущество. Один матч при своих трибунах они точно могут забрать.

Моя ставка: победа «Вашингтона», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».