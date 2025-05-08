«Вегас» – «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз».

Ставка: победа «Вегаса» за 2.18.

«Эдмонтон» в этом плей-офф — настоящие короли камбэков. «Ойлерз» стали первой командой в истории НХЛ, одержавшей пять подряд волевых побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли. В первом матче серии они отыгрались с 0:2 и вырвали победу у «Вегаса».

«Голден Найтс» провалили старт второго раунда. Стоун оформил дубль уже в первые 10 минут, но затем с командой как будто что-то случилось. Во втором и третьем периодах «Вегас» выглядел слабо, тогда как «Эдмонтон» заметно прибавил по ходу игры.

Тем не менее, считать, что в этой серии все уже решено, — ошибочно. Все только начинается, и «Рыцари» должны прибавить. Ожидается возвращение Павла Дорофеева — пусть он и не ключевой игрок, но способен забросить важную шайбу. Кроме того, лидеры команды явно должны действовать стабильнее. Отсутствие Пьетранжело в первой игре стало неожиданностью, но если его травма не слишком серьёзна, он, скорее всего, выйдет на лед во втором матче.

Моя ставка: победа «Вегаса», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».