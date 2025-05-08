Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после полуфинальных матчей

Вчера в Лиге чемпионов определилась финальная пара. В решающем матче сыграют итальянский «Интер» и французский «ПСЖ». Миланцы в овертайме прошли «Барселону» (3:3, 4:3), а «ПСЖ» дважды оказался сильнее «Арсенала» (1:0, 2:1).

Фаворитом финального матча аналитики считают «ПСЖ», на команду Луиса Энрике можно сделать ставку за 2.28. Шансы миланского клуба оценили в 3.20, а ничья доступна за 3.50. На победу парижан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1.69, а на подопечных Симоне Индзаги предлагают коэффициент 2.26.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 31 мая в Мюнхене.