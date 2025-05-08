Минфин предложил освободить организаторов азартных игр от плановых проверок

Минфин предложил освободить российских организаторов азартных игр (букмекеров, тотализаторов и казино в игорных зонах) от плановых проверок, сообщают «Известия».

Изменение направлено на достижение единообразия – в компаниях из большинства других отраслей бизнеса плановые проверки не проводятся в связи с действием моратория. Вместо проверок в отношении организаторов азартных игр планируют применять профилактические визиты в форме беседы с инспектором по видеоконференцсвязи или через мобильное приложение «Инспектор».

В проекте документа отмечают, что в рамках профилактического визита должностное лицо Федеральной налоговой службы при необходимости может проводить осмотр, истребование необходимых документов, а также экспертизу.

Указанные изменения могут вступить в силу в III квартале текущего года.