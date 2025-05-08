Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Минфин предложил освободить организаторов азартных игр от плановых проверок

Минфин предложил освободить организаторов азартных игр от плановых проверок
Аудио-версия:
Комментарии

Минфин предложил освободить российских организаторов азартных игр (букмекеров, тотализаторов и казино в игорных зонах) от плановых проверок, сообщают «Известия».

Изменение направлено на достижение единообразия – в компаниях из большинства других отраслей бизнеса плановые проверки не проводятся в связи с действием моратория. Вместо проверок в отношении организаторов азартных игр планируют применять профилактические визиты в форме беседы с инспектором по видеоконференцсвязи или через мобильное приложение «Инспектор».

В проекте документа отмечают, что в рамках профилактического визита должностное лицо Федеральной налоговой службы при необходимости может проводить осмотр, истребование необходимых документов, а также экспертизу.

Указанные изменения могут вступить в силу в III квартале текущего года.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android