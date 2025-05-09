«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании

В пятницу, 9 мая, на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Стартовый свисток запланирован на 22:00.

Поставить на победу «Лас-Пальмаса» предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч чемпионата Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.