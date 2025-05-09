«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: ставка с коэффициентом 5.70

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано».

Ставка: точный счёт 1:1 за 5.70.

Недооценивать «Лас-Пальмас» точно не стоит. Как минимум на гол на домашнем стадионе он будет рассчитывать. Тем более что до конца розыгрыша Примеры остаются считаные игры, а очков для сохранения прописки пока не хватает. Да и забивает клуб даже чаще, чем типичные аутсайдеры лиги (40 мячей в 34 турах).

«Райо Вальекано», в свою очередь, претендует на выход в квалификацию Лиги конференций в следующем сезоне. За четыре тура до конца первенства располагается на девятом месте в таблице, набрав 44 очка. У идущей восьмой «Осасуны» очков столько же, но чуть лучше дополнительные показатели. В общем, бороться команда тоже будет до конца.

С другой стороны, в последних турах «Райо Вальекано» допускает много ошибок. Начиная с 24-го тура команда добыла всего две победы, потерпев шесть поражений и трижды сыграв вничью. Важнее то, что пропускать стала много. 0:4 от «Эспаньола», 1:3 от «Атлетика» из Бильбао и 0:3 — от мадридского «Атлетико» — явно не те результаты, которыми стоит гордиться.

Можно просто проверить голы в обе стороны, коэффициент букмекеры дают приемлемый. Если же хочется пощекотать нервы, заманчивый вариант — ничья. Коэффициент выше, рисков больше, однако предпосылки имеются. Обеим сторонам нужны очки, но ни одна из них не впечатляет. Ничья со счётом 1:1 выглядит логично.