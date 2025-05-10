Названы шансы сборной Канады начать ЧМ-2025 с победы

10 мая состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2025 по хоккею, в котором померяются силами сборные Словении и Канады. Первое вбрасывание запланировано на 13:20 мск. Турнир проходит в Дании и Швеции.

Букмекеры не сомневаются в победителе, ставки на победу канадцев в основное время принимаются за 1.01 (99%).

Сделать ставку на победу Канады с форой (-4.5) предлагается с коэффициентом 1.61, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа Словении с форой (+4.5) оценивается коэффициентом 2.32.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча Словения — Канада получится результативной. Тотал меньше 6.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.22, а тотал больше 6.5 шайбы — коэффициентом 1.66.