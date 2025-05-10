Словения — Канада: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру ЧМ-2025 между сборными Канады и Словении.

Ставка: Канада победит + тотал больше 7.5 гола за 2.16.

Впервые за 10 лет за сборную Канады на чемпионате мира выступит звёзда НХЛ Сидни Кросби.

Ранее он помог национальной команде выиграть Турнир четырёх наций. В четырёх матчах набрал пять очков. Во встрече со Швецией оформил хет-трик из результативных передач.

Соперник для плавного вката в турнир идеальный. Разница в классе колоссальна. Заключить пари на П2 + ТБ 7.5 шайбы можно с коэффициентом 2.16. Вполне возможно, сборная Словении проявит характер и забросит пару шайб.

Однако канадцы наверняка забьют в несколько раз больше. Разница в классе очень большая. Для Кросби и Маккиннона это должно быть так же легко, как семечки щёлкать.