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Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить махачкалинское «Динамо» в Каспийске

Букмекеры оценили шансы «Зенита» победить махачкалинское «Динамо» в Каспийске
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10 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» Махачкала примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

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