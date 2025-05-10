«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прогноз и ставки

10 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» Махачкала примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в городе Каспийск. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.52, что равно приблизительно 64% вероятности.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 7.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33. На гол в каждом тайме дают 2.05.