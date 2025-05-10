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«Динамо» Мх — «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России

«Динамо» Мх — «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Динамо» Мх — «Зенит».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 2.65.

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Махачкалинское «Динамо» проиграло только 5 из 13 матчей чемпионата России. И пропускает на своём поле реже, чем на выезде, и забивает чуть ли не в три раза чаще.

В первом круге махачкалинцы уступили петербуржцам со счётом 1:2. В этот раз, уже на выезде, действующие чемпионы всерьёз рискуют потерять очки. Победа «Зениту» нужна любой ценой, но одержать её — задача со звёздочкой.

Ведь выпал Вендел. Без него Сергей Семак как без рук. Бразилец являлся основным конструктором атак «Зенита», часто брал игру на себя и делал результат.

А ведь петербуржцы теряют очки на ровном месте из-за того, что подводит завершение. В трёх последних турах чемпионата России с горем пополам победили «Химки» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:1), а также сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). Неубедительно.

У «Зенита» отличная глубина состава. Однако равноценной замены Венделу у Сергея Семака нет. В общем, отличный шанс для махачкалинцев зацепиться за очки и упрочить шансы сохранить прописку в элитном дивизионе страны.

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