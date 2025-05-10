ЦСКА — «Краснодар»: определён фаворит центрального матча тура РПЛ

10 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Краснодар». Центральная встреча тура пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Краснодар» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.