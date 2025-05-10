ЦСКА — «Краснодар»: назван самый вероятный счёт матча

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10 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА примет «Краснодар». Центральная встреча тура пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (5.80). Следом идут победы «Краснодара» 1:0 (7.30) и 2:0 (9.60).

Заключить пари на нулевую ничью предлагается с коэффициентом 9.70.