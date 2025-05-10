ЦСКА — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.55.

Качество футбола армейцев зачастую оставляет желать лучшего. С другой стороны, какая разница, как играет команда, если есть результат? Главное, что красно-синие с высокой эффективностью пользуются своими моментами и предельно внимательно обороняются. В 27 встречах РПЛ пропустили только 19 мячей. Достойно!

При этом за ЦСКА история противостояний, поскольку он не уступает «Краснодару» в официальных турнирах на своём поле с 2018 года. Впрочем, ранее у чёрно-зелёных не было такого стимула.

Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, прямо сейчас в отличном тонусе. Не страшно, что не сможет помочь команде Витор Тормена. У армейцев ещё более важная кадровая потеря — Аббосбек Файзуллаев. Мурад Мусаев и Марко Николич, кстати, тоже дисквалифицированы. Ну и матч же нас ждёт!

Как бы там ни было, для краснодарцев предстоящая встреча — ключевой момент сезона. Если победят, сохранят отрыв от «Зенита», и уже вряд ли что-то им помешает стать чемпионами.

«Быки» показывают более зрелищный и интересный футбол, лучше контролируют мяч, нежели армейцы. Цепкость за результат у них не хуже, а то и лучше, чем у предстоящего соперника. На характере вырывают победы. Думается, на волевых качествах выиграют и в этот раз.