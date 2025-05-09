«Милан» — «Болонья»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Болонья».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 6.00.

«9 мая в 36-м туре чемпионата Италии пройдёт матч «Милана» и «Болоньи». Сейчас гости борются за финиш в той части таблицы, где мы обычно привыкли видеть миланцев. Жду тут борьбы. Хозяева поля будут бороться за очки.

По-разному проводят сезон команды. На дистанции «Милан» выступает намного хуже. Он вообще не закреплялся в этом сезоне в еврокубковой зоне, большую часть времени провёл ближе к середине таблицы. Собственно, и сейчас клуб идёт девятым с 57 очками. Выиграв в этом матче, максимум подопечные Консейсау смогут подняться на одно место — «Фиорентина» их обгоняет на два очка.

А вот как раз за «фиалками» идёт «Болонья». И это, на самом деле, удивительно. Ведь до этого клуб долгое время располагался высоко, даже в топ-4 шёл, претендовал на Лигу чемпионов. Но борьба за еврокубки в этом сезоне Серии А очень плотная. Пара неудач опустила подопечных Итальяно за пределы топ-6 — на седьмое место. Впрочем, сразу три коллектива обгоняют красно-синих всего на очко.

Обе команды чередовали в последнее время разные результаты. Причём именно в недавних турах «Болонья» выглядела хуже «Милана» — она выиграла всего один раз в пяти матчах, пусть и отобрать очки у «Интера» ей удалось (1:0). Миланцы же довольствовались тремя победами недавно, пусть и высоко в таблице они из-за этого не поднялись.

Самое интересное, что эти же два клуба сыграют друг с другом в финале Кубка Италии через несколько дней. И ещё пару туров Серии А назад можно было бы сказать, что «Болонья» не так сильно, как её соперник, будет мотивирована в этом турнире — она и так борется за Лигу чемпионов. А для миланцев Кубок — явно единственная возможность как-то спасти сезон, попасть в Лигу Европы.

Но сейчас «Болонья» сама идёт за пределами топ-6. Так что мотивация в Кубке у неё тоже появляется. Да и явно от трофея, которые команда и так редко получает, она станет отказываться. Так что это будет «репетиция» финала.

В таких условиях, думаю, у миланцев шанс есть. Ставлю на победу «Милана» со счётом 2:1 с коэффициентом 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».