«Вольфсбург» — «Хоффенхайм»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Хоффенхайм».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.76.

«Вольфсбург» — «Хоффенхайм», 33-й тур немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» уволил Ральфа Хазенхюттля на финише сезона. Клуб больше не борется за еврокубки. Сезон провальный, и «Вольфсбург» в общем разочаровал, особенно в последнее время, восемь матчей без побед. И по игре, и по результатам — всё очень и очень плохо.

«Хоффенхайм» — тоже проблемная команда, даже более проблемная. «Хоффенхайм» ещё не обезопасил себя от вылета, хотя, скорее всего, останется в Бундеслиге. Но тем не менее ещё ничего себе на 100% команда Ильцера не гарантировала. Его тоже уволят уже по итогам сезона наверняка. Он пришёл по ходу чемпионата и ситуацию не улучшил.

И «Хоффенхайм» — очень уязвимая команда, много пропускающая. В последнем матче с «Гладбахом» сыграли вничью 4:4. И «Хоффенхайм» в 18 играх из 22 при Ильцере уступал в счёте. Ну, в общем, в защите огромные проблемы, так их и не удалось решить. При этом в атаке клуб может забивать и достаточно много, есть сильные исполнители впереди, и Крамарич, и Гложек, и Табакович. В общем, часто матчи «Хоффенхайма» получаются результативными.

Обе команды, можно сказать, уязвимы в защите. «Вольфсбург» в последнем матче пропустил четыре от «Дортмунда». Но при этом у обеих команд есть хороший потенциал впереди. Я здесь возьму просто вверх – «обе забьют и тотал голов больше 2.5» с коэффициентом 1.76», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».