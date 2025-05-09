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Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Матч 35-го тура Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Райо Вальекано» обещает быть интересным, несмотря на разницу в турнирном положении. Хозяева, находящиеся в зоне вылета, нуждаются в очках для спасения, тогда как гости сохраняют шансы на еврокубки.

Испания — Примера . 35-й тур
09 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лас-Пальмас» в последних пяти матчах одержал две победы, в том числе 1:0 над «Атлетико», и потерпел три поражения. Отсутствие капитана Кириана Родригеса серьезно ослабляет середину поля.

«Райо Вальекано» после победы над «Хетафе» (1:0) прервал серию без побед, но выездные результаты удручают: четыре поражения в пяти последних гостевых матчах. Гости, вероятно, выберут осторожную тактику, используя слабости хозяев в защите. Отсутствие защитника Абдула Мумина у «Райо» также повышает шансы «Лас-Пальмаса» отличиться.

В последних пяти матчах между командами зафиксированы две победы «Лас-Пальмаса», две — «Райо» и одна ничья. В ноябре 2024 года «Лас-Пальмас» одержал выездную победу 3:1, что добавляет им уверенности перед домашней игрой. Однако в остальных четырех встречах было забито не более двух мячей.

Ставка на тотал меньше 2.5 обоснована, учитывая историю очных встреч и текущую форму команд. На этот исход и поставим», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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