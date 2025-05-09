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«Флорида» — «Торонто»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Флорида» — «Торонто»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Ставка: победа «Флориды» за 1.76.

«Победа «Торонто» в первых двух матчах стала небольшой сенсацией. Несмотря на преимущество своего льда, «Мэйпл Лифс» считались аутсайдерами в этом противостоянии. Никто не ожидал, что «Флорида», уверенно прошедшая «Тампу», начнёт серию с двух поражений подряд. Тем более что у команды Пола Мориса нет серьёзных потерь: на вторую игру вернулся отбывший двухматчевую дисквалификацию Экблад, на месте лидеры — Ткачук, Барков, а даже Маршан начал забивать. Но пока Бобровский не демонстрирует той игры, что позволила ему блистать в прошлом плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Торонто» же всё складывается почти идеально. Даже травма основного вратаря Столарца не помешала команде одержать победу: Уолл вышел на замену и отыграл великолепно. В отличной форме находится Нюландер — он продолжает забивать и набирать очки. Во втором матче геройским стал Марнер, забросивший победную шайбу. Однако канадская магия вряд ли продлится вечно.

«Флорида» возвращается домой, уступая 0–2 в серии. Третий матч — решающий момент, и «Пантерз» просто обязаны побеждать. Все предпосылки для этого у них есть.

Моя ставка: победа «Флориды», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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