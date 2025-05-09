«Виннипег» — «Даллас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Даллас Старз».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 2.01.

«Микко Рантанен остаётся самым «горячим» игроком этого плей-офф. Финский форвард оформил хет-трик во втором матче подряд — на этот раз забил все три гола за один период (второй). Лишь троим игрокам в истории НХЛ удавалось сделать два подряд хет-трика в играх плей-офф. В этом розыгрыше Кубка Стэнли на его счету уже 15 очков.

«Старз» уверенно провели первый матч в Виннипеге: реализовали свои моменты во втором периоде и грамотно «засушили» игру в третьем. Голкипер Джейк Эттингер сыграл блестяще, выручив команду в ключевых эпизодах.

Даже возвращение Марка Шайфли после травмы не помогло «Виннипегу» справиться с обороной «Далласа». Местами «Джетс» выглядели достойно, но этого было недостаточно. В составе «Старз» вернулся нападающий Джейсон Робертсон, а вот Хейсканен пока отсутствует. Однако и без своего лидера обороны «Даллас» действует уверенно. А когда Хейсканен вернётся — команда станет ещё сильнее.

Второй матч серии тоже должен остаться за «Старз», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».