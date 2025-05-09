Швейцария — Чехия: прогноз и ставка Алексея Андронова на матч ЧМ-2025 по хоккею

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЧМ-2025 Швейцария – Чехия.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.70.

«Стартовый матч чемпионата мира по хоккею, который начинается и который будет привлекать наше внимание, несмотря на то что сборная России в нём не участвует. Турнир проходит в Швеции и Дании. Ну, для шведов это считается как домашний такой турнир, и вообще очень серьёзные задачи они ставят здесь. Но в 1-м туре, в первый игровой день матч Швейцарии и Чехии, пожалуй, самый интересный.

Швейцария получила хорошее подкрепление из НХЛ, прежде всего из «Нью-Джерси Дэвилз»: приехали Хишир, Майер, Зигенталер. У чехов прибыли Нечас, уже закончивший своё выступление в Кубке Стэнли, и Пастрняк, который туда даже не попал. Ну, в общем, составы наполнены известными именами, в том числе и суперветеранами. У Швейцарии на свой, по-моему, 22-й уже чемпионат мира приехал Андрес Амбюль, который официально закончил карьеру, но не в сборной. А у Чехии будет играть 39-летний Роман Червенка.

Я думаю, что на первую игру вряд ли команды выйдут с какими-то очень сложными стратегическими заданиями. С учётом того, что есть исполнители очень высокого класса, прежде всего Пастрняк тот же самый, то, наверное, мы вправе ждать интересной игры в атаке. Посмотрим, в какой форме вратари. Там вратари тоже есть из НХЛ у чехов. Посмотрим, как вообще будут выглядеть эти команды. Но здесь я бы выбрал простой вариант – «тотал больше 4.5» с коэффициентом 1.7. С такими игроками в атаке это должно проходить», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».