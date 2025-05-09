Эксперты назвали фаворита Лиги Европы после полуфинальных матчей

Вчера в Лиге Европы определилась финальная пара. В решающем матче сыграют английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Манкунианцы дважды разгромили испанский «Атлетик» (3:0, 4:1), а «шпоры» дважды оказались сильнее норвежского клуба «Будё-Глимт» (3:1, 2:0).

Небольшим фаворитом финального матча аналитики считают «МЮ», на команду Рубена Аморима можно сделать ставку за 2.45. Шансы подопечных Ангелоса Постекоглу оценили в 2.90, а ничья доступна за 3.40. На победу манкунианцев с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1.78, а на «Тоттенхэм» предлагают коэффициент 2.04.

Финальный матч Лиги Европы пройдёт 21 мая в Бильбао.