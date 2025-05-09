Назван фаворит Лиги конференций после полуфинальных матчей

В четверг, 8 мая, в Лиге конференций определилась финальная пара. В решающем матче сыграют английский «Челси» и испанский «Бетис». Лондонцы дважды победили шведский «Юргорден» (4:1, 1:0), а испанцы в овертайме прошли «Фиорентину» (2:1, 2:2).

Фаворитом финального матча аналитики считают «Челси», на команду Энцо Марески можно сделать ставку за 1.76. Шансы подопечных Мануэля Пеллегрини оценили в 4.70, а ничья доступна за 3.70. На победу англичан с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно поставить с коэффициентом 1.39, а на «Бетис» предлагают коэффициент 3.00.

Финальный матч Лиги конференций пройдёт 28 мая во Вроцлаве.