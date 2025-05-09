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«Милан» — «Болонья»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

«Милан» — «Болонья»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
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9 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» примет «Болонью». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 40% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный же исход можно найти в линии за 3.60.

Италия — Серия А . 36-й тур
09 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Милан» — «Болонья» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

На последнем отрезке сезона «Милан» здорово прибавил. Выиграл пять из восьми предыдущих матчей Серии А. Выбил «Интер» из Кубка Италии, одержав в ответной встрече победу с разгромным счётом 3:0. 14 мая в финале турнира встретится как раз с «Болоньей».

Предстоящий матч — разведка перед главным боем. Победа в Кубке Италии обеспечит путёвку в Лигу Европы. Для соперников это очень важно. Они располагаются вне зоны попадания во второй по значимости международный клубный турнир. «Милан» идёт на девятом месте, «Болонья» занимает седьмую строчку в таблице Серии А.

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