«Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано»: прогнозы и ставки на матч Примеры 9 мая

В пятницу, 9 мая, на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают хозяевам. Поставить на победу «Лас-Пальмаса» предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Райо Вальекано» оценивается в 3.20 — около 30% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч чемпионата Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

«Лас-Пальмас» является аутсайдером чемпионата Испании и в этом сезоне борется за выживание. Клуб занимает 18-е место, непосредственно в зоне вылета, отстав от безопасной 17-й строчки на три очка.

«Райо Вальекано», в свою очередь, претендует на выход в квалификацию Лиги конференций в следующем сезоне. За четыре тура до конца первенства располагается на девятом месте в таблице, набрав 44 очка. У идущей восьмой «Осасуны» очков столько же, но чуть лучше дополнительные показатели.