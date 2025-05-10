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Названы шансы Овечкина забить «Каролине» в третьем матче

Названы шансы Овечкина забить «Каролине» в третьем матче
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В воскресенье, 11 мая, на льду стадиона «Леново Центр» в Роли (США) состоится третий матч четвертьфинальной серии «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз».

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Стартовое вбрасывание запланировано на 1:00 мск. Счёт в серии 1-1.

Сделать ставку на победу «Каролины» в основное время предлагается с коэффициентом 1.87, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается в 3.40 — 28%. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.50.

Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.80.

Гол Александра Овечкина идёт за 1.80 (55%). Если россиянин не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).

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