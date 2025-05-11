«Каролина» — «Вашингтон»: прогноз на третий матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на третью встречу серии между «Каролиной» и «Вашингтоном».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 2.00.

Александр Овечкин в серии с «Каролиной» пока не отличился. Шансы могут появиться в третьем матче. Серия перемещается в Роли, где «Харрикейнз» получат преимущество своего льда. Однако «Кэпиталз» во время регулярки были одними из лучших в НХЛ по игре в гостях, очки набирали исправно.

Кроме того, «столичные» наверняка на кураже после победы. Свои шансы будут караулить и пытаться использовать. С другой стороны, «Каролина» во время регулярки была одной из лучших в домашних встречах. А потому, кто выиграет третий матч, однозначно сказать нельзя. Скорее всего, мы снова увидим достаточно близкий и напряжённый хоккей.

Зато у серии есть тенденция к невысокой результативности. И этим надо пользоваться. В первой встрече в основное время соперники сподобились всего на два гола, во второй — на четыре. Хоккеисты «Каролины» вообще заблокировали 32 и 33 броска соответственно. Есть все основания полагать, что продолжат в том же духе. А букмекеры продолжают ждать голевой парад.