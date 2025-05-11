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«Лацио» — «Ювентус»: определён фаворит матча чемпионата Италии

«Лацио» — «Ювентус»: определён фаворит матча чемпионата Италии
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В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.50, что приблизительно равно 38% вероятности.

Победа «Ювентуса» оценивается в 3.10 — около 31% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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