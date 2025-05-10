«Оренбург» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Химки» в 28-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Химки» не проиграют и обе забьют за 2.50.

«28-й тур РПЛ откроется матчем на стадионе «Газовик» в Оренбурге, где команда Владимира Слишковича сыграет с «Химками» Магомеда Адиева. У «Химок» 25 очков, и ситуация гораздо лучше, гораздо комфортнее, чем у «Оренбурга». «Оренбургу», конечно, надо думать о том, как совершить подвиг и одерживать победы. Ничейные результаты — это неплохо, но, чтобы спастись и попасть в зону стыковых матчей, обязательно надо выигрывать домашние матчи, этот и следующий с «Краснодаром». Это шанс для «Оренбурга», и за этот шанс команда будет цепляться.

Нет никаких сомнений, что «Оренбург» полезет вперёд даже в отсутствие дисквалифицированного Сахархизана. Савельев появится на острие. Не исключено, что «Химки» сыграют в три центральных защитника, потому что ничья стратегически «Химкам» на руку. И, возможно, именно от этого будет плясать Магомед Адиев. Я думаю, что, раскрывшись, «Оренбург» предоставит простор для контратак «Химок». Заболотный здорово борется наверху, есть быстрые фланги, кто бы там ни появился — Мирзов, Руденко или Бакаев с противоположной бровки. И, соответственно, на скидки они должны реагировать и работать на пространстве. Если «Химки» сыграют стратегически выверенно, я думаю, что команда Адиева не проиграет в этом матче, но, скорее всего, пропустит.

Мой прогноз на эту встречу – «обе забьют и «Химки» не уступят» за 2.50», — приводит слова Генича «РБ Спорт».