«Оренбург» — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на матч 28-го тура РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Химки».

Ставка: победа «Оренбурга» и тотал больше 1.5 за 2.45.

«Оренбург» — «Химки», первый матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» дома набрал 13 очков из 18, 16 голов забито и 20 — пропущено на домашнем стадионе. Всего провели они 13 домашних матчей.

Подвожу к тому, что, первое, в матче будет забито больше двух мячей, это точно. Поэтому к рассмотрению «тотал больше трёх» за 1.98. Второе, хозяева забьют два мяча. Поэтому «тотал первой команды больше 1.5» за 1.82 тоже можно рассмотреть. И, третье, «Оренбург» победит, хоть это им и не поможет остаться в РПЛ, за 2.20. Но они обязаны порадовать своих болельщиков.

И поэтому четвёртый вариант следующий: посмотрев на три предыдущих варианта, предлагаю рассмотреть победу первой команды с тоталом больше 1.5 гола за 2.45. И это будет как раз таки мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».