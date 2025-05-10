«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Зенит».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.
«Самое главное: «Зенит» без Вендела. «Зениту» и так тяжело даются позиционные атаки, и забивать эти мячи очень тяжело.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Махачкала – команда, которая чётко и надёжно действует прежде всего у своих ворот. Не должно смущать, что она проиграла «Краснодару» 2:3, это заслуга «Краснодара» всё-таки.
В матче с клубами с надёжной обороной сама Махачкала становится точно такой же. У меня будет одна ставка на этот матч: тотал меньше (2.5). Никто раскрываться не будет, и мы увидим очень тяжёлые шахматы на поле», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
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