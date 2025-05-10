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«Динамо» Махачкала — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Каспийске

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру РПЛ в Каспийске
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.83.

«Динамо» Махачкала – «Зенит», 28-й тур РПЛ. Можно сказать со 100%-ной уверенностью, что хозяева останутся в Российской Премьер-Лиге и не будут участвовать в переходных матчах. У них 27 очков и ещё домашний матч с «Ахматом» и игра на выезде в Ростове, где можно «зацепить» очко, а может быть, и три. А «Зенит», как я говорил ранее, все свои матчи выиграет.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Матч первого круга закончился победой питерцев 2:1. А в этом матче забивать будут только гости, поэтому победа «Зенита» с форой (-1) за 1.83 — это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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