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ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве
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Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2 за 2.25.

«Тур РПЛ, который может нам подарить нового чемпиона, если «Зенит» проиграет в Махачкале, а «Краснодар» победит ЦСКА. Мы прекрасно понимаем, что это важнейший шаг для «Краснодара» на пути к долгожданному чемпионству, и по календарю эта игра чуть ли не ключевая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар

ЦСКА не проигрывает, команда очень надёжно играет в обороне, ЦСКА очень непросто забить.

Я жду, что будет очень тесный матч с большим количеством единоборств. Это будет настоящая битва, драка за результат, за очки. Команды подходят не без потерь, обе без главных тренеров и без некоторых футболистов, которые могли привнести что-то в эту встречу.

Я думаю, что в плотном и не очень результативном футболе нам стоит ждать тотал меньше. Мой прогноз на этот матч – тотал меньше 2 за 2.25», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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