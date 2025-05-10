ЦСКА — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России 10 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«ЦСКА на своём поле примет «Краснодар» в 28-м туре чемпионата России. Жду борьбы, это два сильных представителя лиги, которые намерены финишировать высоко в турнире. Краснодарцы так и вовсе близки к чемпионству. Но армейцы три очка тут так просто не отдадут. Жду равной борьбы в их паре.

Сейчас клубы идут в топ-3 РПЛ. Но между ними девять очков. ЦСКА только недавно вошёл в число претендентов на финиш в первой тройке, после зимней паузы подопечные Николича вышли на другой уровень, до недавнего времени шли на серии без проигрышей. В РПЛ она, собственно, всё ещё длится. Сейчас армейцы пытаются не пропустить выше себя «Спартак» с «Динамо» — отрыв от них у клуба минимален.

А вот «Краснодар» почти весь сезон не просто идёт высоко в чемпионате, но и претендует на победу в нём. С «Зенитом» они ведут борьбу, и «быки» явно выступают стабильнее. Собственно, об этом говорит и позиция клуба – он лидирует, имеет отрыв от питерцев в четыре очка. Достаточно комфортный отрыв, если учитывать, что до финиша осталось мало туров.

Собственно, единственную неудачу «Краснодар» недавно потерпел в игре с «Зенитом», проиграл ему разгромно 1:4. Но в остальных встречах клуб уже играл намного лучше, в том числе победил «Рубин» (2:1) с «Ахматом» (3:1). ЦСКА же в РПЛ шёл на серии побед недавно, но она прервалась в прошлых турах лиги – 1:1 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Ахматом». Но в остальных матчах были победы. Правда, «Зениту» вот в финале Кубка уступили (0:2), пусть ещё и будет ответная встреча.

В общем, тут сыграют два сильных клуба, которые явно сдаваться не собираются, терять свои позиции они не намерены. У «Краснодара» так и вовсе чемпионство уже совсем близко. В очных встречах в этом году они тоже чередовали разные исходы, дважды выигрывал «Краснодар» (1:0 и 2:1), а также один раз ЦСКА – 2:0.

Всё-таки не думаю, что кто-то тут наберёт три очка. Мой выбор – точный счёт 1:1 за 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».