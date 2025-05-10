ЦСКА — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«Краснодар» идёт на первом месте, четыре очка отрыва от «Зенита». До конца осталось три тура, и если «Краснодар» в этом матче побеждает, то он уже на 99% будет чемпионом. Так что здесь на кону стоит очень многое у «Краснодара».

ЦСКА же борется за тройку, команда идёт на третьем месте и на одно очко опережает «Спартак», на два — «Динамо». ЦСКА играет дисциплинированно, без перепадов. Единственное, что ЦСКА мешает – это отсутствие сильных нападающих.

Думаю, что будет очень вязкая игра, «Краснодар» будет осторожно играть, а потом добавлять во втором тайме. По игре «Краснодар», конечно же, смотрится лучше, чем ЦСКА, поэтому, думаю, что он как минимум не проиграет. Итак, мой прогноз – тотал матча меньше 2.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».