ЦСКА — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру 28-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.40.

«ЦСКА против «Краснодара» сыграет в 28-м туре чемпионата России. Важнейшая игра с точки зрения интриги в борьбе за чемпионство. Для обоих клубов это почти финал турнира. Проиграв, можно потерять шансы на удачное завершение сезона.

«Краснодар» близок к чемпионству. Он всё ещё лидирует в чемпионате с 61 баллом. Более того, благодаря неудачам «Зенита» разрыв между первым и вторым местами сейчас насчитывает четыре очка. Так что, в принципе, проигрыш в этом туре не опустит подопечных Мусаева ниже. Но, само собой, позволять питерцам так близко подбираться к себе клуб точно не намерен.

ЦСКА же идёт на третьем месте и тоже имеет разрыв с «Зенитом» — пять очков между вторым и третьим местами. Есть шансы у подопечных Николича выиграть серебро РПЛ, но им больше стоит беспокоиться о преследователях – один балл до четвёртого «Спартака», два – до пятого «Динамо».

И для обоих коллективов сейчас будет не последняя игра против сильного оппонента в сезоне. «Краснодар» ещё ждёт противостояние с «Динамо» Москва в заключительном туре. А ЦСКА и вовсе с двумя сильными соперниками сыграет – с «Зенитом» в ответном финале Кубка России, который, кстати, пройдёт через несколько дней после этого матча, а также с «Локомотивом» в РПЛ.

Статистика последних игр у «Краснодара» лучше – только разгромное поражение от «Зенита» недавно было (1:4), остальные – победы. ЦСКА намного чаще терпел неудачи недавно, впрочем, и соперники у него были сложнее чаще. А тот же «Спартак» команда Николича и вовсе по делу переиграла (2:1).

Я тут жду борьбы. Важнейший матч для обоих соперников. Пройдёт он ещё и в Москве, что даст небольшое преимущество армейцам. Но «Краснодар» имеет чемпионские амбиции, он тут проигрывать не может.

Не думаю, что всё-таки они по исходу 90 минут определят победителя – ставлю на ничью за 3.40», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».