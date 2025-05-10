«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.90.

«10 мая в одном из заключительных туров английской Премьер-лиги сойдутся «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Тут, само собой, о шансах хозяев поля на успех говорить не приходится. Уверенные три очка должны забирать «горожане».

Тем более сейчас у «Манчестер Сити» появилась новая турнирная мотивация. Ранее клуб просто боролся за финиш в топ-4, за попадание в Лигу чемпионов. И в последнее время подопечные Гвардиолы вышли на серию из четырёх побед, а такой статистики нет ни у кого в верхушке чемпионата.

Так что сейчас «Сити» уже идёт третьим и даже имеет не такой большой разрыв со вторым «Арсеналом» — три очка. В последних трёх матчах розыгрыша АПЛ, включая этот, соперники у коллектива не топовые. «Канониры» же как раз зачастили с неудачами в последнее время. Так что манкунианцы вполне за серебро чемпионата ещё могут побороться.

А вот «Саутгемптон» уже давно не за что не борется. Провалил клуб полностью этот сезон. В 35 турах у него было всего две победы, пять ничьих и аж 28 проигрышей. Про разницу забитых и пропущенных голов можно даже не вспоминать. С 11 очками «святые» располагаются на 20-м месте, уже давно гарантировав себе вылет в Чемпионшип.

Время от времени хотя бы по очку набирает «Саутгемптон». Так было недавно в игре с «Вест Хэмом» (1:1). Но в подавляющем числе матчей всё-таки безнадёжно уступает коллектив. Так что и тут ему, конечно, не на что рассчитывать. «Ман Сити» набрал неплохой ход, ещё и за второе место может побороться.

Так что я тут за «Манчестер Сити». Беру его победу с форой (-2) мяча – котировка 1.90», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».