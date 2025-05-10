«Лацио» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Лацио» и «Ювентус» встретятся в 36-м туре чемпионата Италии. Важнейшая игра для обоих соперников. Они сейчас борются за топ-4, финиш в котором позволит им попасть в Лигу чемпионов.

На данный момент у соперников одинаковое количество очков – по 63. Более того, между ними располагается «Рома», у которой столько же очков. Так что сейчас очень плотная борьба за топ-4 идёт. Заветное место, позволяющее участвовать в Лиге чемпионов, занимает «Ювентус». Но мало того что он двух преследователей обгоняет по дополнительным параметрам. Ещё и «Болонья» с седьмой строчки отстаёт ото всех их на одно очко. Так что терпеть неудачу сейчас никто не хочет.

И у «Ювентуса» довольно комфортное завершение сезона будет. С «Лацио» будет тяжело, но вот потом предстоят туринцам встречи с «Удинезе» и «Венецией», где намного выше вероятность набрать три очка. «Лацио» в этом плане сложнее. После «старой синьоры» подопечным Барони ещё с «Интером» предстоит сыграть, далее с «Лечче» победа почти гарантирована.

Обе команды не так стабильно выступали в последнее время. Собственно, у «Юве» всего две победы в пяти турах, и те – над слабыми оппонентами, «Лечче» (2:1) и «Монцей» (2:0). Проигрыш был всего один, но от «Пармы» (0:1), что сильно удивляет. «Лацио» же дважды сыграл вничью недавно против соперников разного уровня – тоже с «Пармой» (2:2) и с «Ромой» (1:1). Ещё римляне вылетели из Лиги Европы от не самого очевидного соперника – «Будё-Глимт» (0:2 и 3:2).

Тут шансы на успех примерно равны у соперников. «Ювентус» чуть лучше сезон проводит, но в последнее время он хуже выступал. Очки нужны им обоим для финиша в топ-4. Я тут всё-таки за ничью. Мой выбор – 1:1 за 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».