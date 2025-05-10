«Каролина» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила свою ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: ТМ 5 за 2.30.

«Если в первом раунде плей-офф НХЛ фавориты во многих сериях были очевидны, то во втором всё уже не так однозначно. Серия между «Каролиной» и «Вашингтоном» обещает быть затяжной — пока счёт 1-1, и это вполне заслуженно.

В первой встрече «Харрикейнз» доминировали на протяжении всей игры: взвинтили темп, обрушили град бросков на ворота соперника и фактически «закошмарили» его, но «Кэпиталз» почти выстояли. Через два дня уже «столичные» контролировали ход матча и «перекрыли кислород» гостям.

Александр Овечкин пока не набирает очков в этой серии, но его партнёры справляются: лучший бомбардир «Вашингтона» в плей-офф — Дилан Строум с 10 очками. У «Каролины» лидер — Себастьян Ахо с 9 баллами.

Первые две игры показали, что ждать феерии голов не стоит — команды не забрасывали больше четырёх шайб за матч. Вратари действуют уверенно, оборона у обеих команд надёжна, да и в целом игровой стиль не предполагает результативный хоккей. Поэтому в третьем матче логично ждать продолжения этой тенденции.

Моя ставка: тотал меньше 5 шайб», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».