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«Каролина» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Каролина» — «Вашингтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила свою ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Вашингтон Кэпиталз».

Ставка: ТМ 5 за 2.30.

«Если в первом раунде плей-офф НХЛ фавориты во многих сериях были очевидны, то во втором всё уже не так однозначно. Серия между «Каролиной» и «Вашингтоном» обещает быть затяжной — пока счёт 1-1, и это вполне заслуженно.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первой встрече «Харрикейнз» доминировали на протяжении всей игры: взвинтили темп, обрушили град бросков на ворота соперника и фактически «закошмарили» его, но «Кэпиталз» почти выстояли. Через два дня уже «столичные» контролировали ход матча и «перекрыли кислород» гостям.

Александр Овечкин пока не набирает очков в этой серии, но его партнёры справляются: лучший бомбардир «Вашингтона» в плей-офф — Дилан Строум с 10 очками. У «Каролины» лидер — Себастьян Ахо с 9 баллами.

Первые две игры показали, что ждать феерии голов не стоит — команды не забрасывали больше четырёх шайб за матч. Вратари действуют уверенно, оборона у обеих команд надёжна, да и в целом игровой стиль не предполагает результативный хоккей. Поэтому в третьем матче логично ждать продолжения этой тенденции.

Моя ставка: тотал меньше 5 шайб», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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