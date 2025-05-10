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«Эдмонтон» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» — «Вегас»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф НХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс».

Ставка: победа «Вегаса» за 2.30.

«Довольно неожиданно для многих «Эдмонтон» увёз из Лас-Вегаса две победы. Фаворитом серии считался «Вегас» как более сбалансированная команда с сильной обороной, которой может позавидовать любой клуб. У «Ойлерз» перекос в сторону атаки, а вот в защите и на последнем рубеже не всё так гладко.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом оба раза именно «Голден Найтс» первыми открывали счёт, но соперник каждый раз отыгрывался. У «Эдмонтона» уже шесть подряд волевых побед в плей-офф. Хотя во второй игре второго раунда для успеха понадобился овертайм — и не обошлось без споров. Судьи упустили нарушение со стороны Арвидссона перед победной шайбой Драйзайтля. Понимание недовольства фанатов «Вегаса» очевидно, но, похоже, их ещё ждёт повод для радости.

В строй вернулся Алекс Пьетранжело, игроки первой тройки начали набирать очки, а большинство у «Вегаса» работает с впечатляющей реализацией — 32%. Всё говорит о том, что у команды есть ресурсы, чтобы переломить ход серии. И в третьем матче они, скорее всего, это сделают.

Моя ставка: победа «Вегаса», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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