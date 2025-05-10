UFC 315: полный кард турнира, какой бой главный, где смотреть онлайн

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.
В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперница Пули — француженка Манон Фиоро.
Полностью кард турнира выглядит следующим образом.
Основной кард:
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена;
Валентина Шевченко — Манон Фиоро;
Жозе Альдо — Айманн Захаби;
Наталия Силва — Алекса Грассо.
Предварительный кард:
Майк Мэлотт — Чарли Радтке;
Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс;
Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;
Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;
Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;
Даниэль Сантос — Чон Ён Ли;
Брэд Катона — Бекзат Алмахан.
Начало турнира — в 1:30 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.