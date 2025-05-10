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UFC 315: полный кард турнира, какой бой главный, где смотреть онлайн

В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.

В соглавном событии турнира Валентина Шевченко попытается в восьмой раз защитить пояс чемпионки в женском наилегчайшем весе. Соперница Пули — француженка Манон Фиоро.

Полностью кард турнира выглядит следующим образом.

Основной кард:

Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена;

Валентина Шевченко — Манон Фиоро;

Жозе Альдо — Айманн Захаби;

Наталия Силва — Алекса Грассо.

Предварительный кард:

Майк Мэлотт — Чарли Радтке;

Джессика Андраде — Жасмин Ясудавичюс;

Модестас Букаускас — Ион Куцелаба;

Навахо Стирлинг — Иван Эрслан;

Марк-Андре Баррио — Бруно Силва;

Даниэль Сантос — Чон Ён Ли;

Брэд Катона — Бекзат Алмахан.

Начало турнира — в 1:30 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 315 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.