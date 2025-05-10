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Ставки и коэффициенты на бой UFC 315 Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена

Ставки и коэффициенты на бой UFC 315 Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
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В ночь на 11 мая в Монреале, Канада, пройдёт очередной номерной турнир UFC 315. Главным событием вечера станет титульный бой в полусреднем весе — действующий чемпион Белал Мухаммад будет проводить первую защиту титула, а его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена
11 мая 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Белал Мухаммад
Не началось
Джек Делла Маддалена

Начало этого боя запланировано на 7:30 мск, а прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона. На Мухаммада можно сделать ставку за 1.36, а на его соперника — за 3.26. Ничья маловероятна, на неё предлагают котировку 56.00.

Вероятность того, что бой продлится все пять запланированных раундов, оценивают в 1.58, а на досрочное окончание поединка можно заключить пари с коэффициентом 2.30.

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