«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз на «класико»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Барселона» — «Реал».

Ставка: «Барселона» победит за 1.95.

Все три официальные очные встречи в текущем сезоне выиграла «Барселона». Дважды — разгромно. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу Примеры. Отрыв от «Реала» составляет четыре очка. Вот она, главная кульминация текущего розыгрыша чемпионата Испании. Мадридцы готовы на всё, лишь бы помешать «Барселоне» выиграть третий внутренний трофей в этом году. Однако у них мало что получается.

«Барселона» гораздо стабильнее, лучше играет и куда меньше ослаблена кадровыми потерями. Кстати, в «эль класико» очень хочет выступить Роберт Левандовски. Поляк не смог провести полный матч с «Интером», но горит желанием выйти на поле в воскресенье. В его планы не входит уступать Килиану Мбаппе звание лучшего бомбардира Ла Лиги.