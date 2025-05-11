«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Ливерпуль» — «Арсенал».

Ставка: «Ливерпуль» победит за 2.05.

Ранее «Ливерпуль» уступил на выезде «Челси» (1:3). Для подопечных Арне Слота встреча стала первой после досрочной победы в АПЛ. Нидерландский специалист прибег к ротации. Теперь экспериментов должно быть меньше. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд». У мерсисайдцев будет мотивация порадовать болельщиков в первом домашнем матче в качестве чемпиона Англии. На своём поле в этом сезоне АПЛ они только три раза потеряли очки.

На днях «канониры» отдали все силы в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2). Местами смотрелись здорово. Действительно старались и выкладывались до предела возможностей. Однако избежать вылета из самого престижного клубного международного турнира это не помогло.

К встрече с «Ливерпулем» лондонцы подходят психологически подавленными и с крайне низким уровнем заряда. Даже если соберут волю в кулак и выступят качественно, вряд ли отнимут очки у домашней команды. У мерсисайдцев лучше заряженность на результат.